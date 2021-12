Colidio prima cessione dell’Inter per il 2022: tutto fatto, annuncio in arrivo

Colidio sarà il primo giocatore a muoversi fra i tesserati dell’Inter. L’attaccante argentino, ai margini della rosa nella parte iniziale di stagione, ha raggiunto un accordo per il trasferimento.

PRIMA CESSIONE – È fatta per il trasferimento di Facundo Colidio dall’Inter al Tigre. L’attaccante classe 2000 fa così ritorno in Argentina, dove i nerazzurri l’avevano preso nel 2017 dalle giovanili del Boca Juniors. L’informazione la dà Uno Santa Fe, parlando di un prestito come modalità della cessione e con un eventuale cifra per il riscatto ancora da definire (non sicura). Annuncio in arrivo forse già a ore. Colidio il prossimo 4 gennaio compirà ventidue anni, è reduce da due stagioni in prestito al Sint-Truiden con appena tre gol in quarantatré presenze. Ora Colidio potrà confrontarsi con la Liga Profesional, il massimo campionato argentino, dove il Tigre è stato promosso nelle scorse settimane.

Fonte: unosantafe.com.ar