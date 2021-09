Colidio, niente Austria Vienna! Inter costretta a cederlo altrove: ipotesi turca

Colidio attualmente è ancora un calciatore dell’Inter, che ha visto saltare la cessione in Austria. Ma il futuro del classe 2000 argentino non sarà a Milano né in Italia, dato che l’operazione ora potrà andare in porto solo in determinate destinazioni

ADDIO FUORI MERCATO – Affare sfumato sul gong. E anche dopo. L’attaccante argentino Facundo Colidio, a differenza di quanto pianificato nelle ultime ore di calciomercato italiano datate 31 agosto, non andrà all’Austria Vienna (vedi articolo). Il classe 2000 resta in uscita dall’Inter, che lavora per una cessione in un Paese in cui la finestra di mercato è ancora aperta. Proprio per questo motivo, avanza l’ipotesi turca. Secondo quanto riportato da “Sportitalia”, su Colidio ora c’è il Rizespor, club turco che milita nella massima serie. Possibile che l’operazione possa concludersi nelle prossime ore attraverso la formula del prestito. Sono le ultime ore nerazzurre di Colidio in questo 2021…