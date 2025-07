Cocchi, svariate richieste: anche in Serie A. Inter di fronte a una scelta!

Matteo Cocchi è uno dei gioiellini della Primavera aggregati in Prima Squadra. Per lui stanno arrivando offerte plurime e interessanti e l’Inter è impegnata nelle valutazioni.

VALUTAZIONI – Quello della Prima Squadra non è l’unico progetto a cui sta lavorando la dirigenza nerazzurra in questi mesi. Tanto del futuro dell’Inter, infatti, passa anche dal settore giovanile e dalla nuovissima squadra dell’Under-23. È in questo scenario che si inserisce Matteo Cocchi, giovane difensore della Primavera nerazzurra, che ha esordito in Champions League nella gara contro il Feyenoord, col gruppo di Simone Inzaghi, lo scorso marzo. In questi giorni sono in corso importanti valutazioni sulla sua carriera, come spiega il suo procuratore Enzo Raiola pizzicato in Viale della Liberazione proprio oggi.

Inter, valutazioni in corso per il giovane Cocchi: ecco le offerte ricevute e le scelte a disposizione

LE ALTERNATIVE – Oltre a parlare della suggestione di mercato su Gianluigi Donnarumma, l’agente ha fatto sapere di aver ricevuto numerose richieste per l’altro suo assistito, ovvero Cocchi. Il classe 2007 è nel mirino di più club, sia all’estero che in Italia, dove potrebbe giocare anche in Serie A. L’Inter, quindi, deve scegliere se lasciar partire il difensore per permettergli di fare esperienza altrove, oppure trattenerlo ancora a Milano. In quel caso, le alternative sarebbero due: continuare con la Primavera o passare alla seconda squadra dell’Under 23.