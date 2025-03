Cocchi, per l’Inter il ‘nuovo Dimarco’: rinnovo in vista! Una nuova data

L’Inter continua a investire sui giovani e a lanciare talenti dal proprio settore giovanile. Nell’ultima sfida di Champions League contro il Feyenoord, ha fatto il suo esordio nella massima competizione europea Matteo Cocchi, terzino sinistro classe 2007, considerato dagli addetti ai lavori il possibile erede di Federico Dimarco. Presto anche per lui si parlerà di rinnovo, con una nuova scadenza.

IN RAMPA DI LANCIO – Cocchi è uno dei gioielli più promettenti della “cantera” interista. Cresciuto nel vivaio nerazzurro, si è distinto per le sue qualità tecniche e tattiche, oltre a una notevole personalità nonostante la giovane età. Le sue prestazioni con la Primavera dell’Inter e le selezioni giovanili della Nazionale italiana hanno attirato l’attenzione della dirigenza, che ha deciso di blindarlo con un rinnovo pluriennale. L’Inter ha mosso con rapidità i passi necessari per assicurarsi il futuro del giocatore. L’accordo con l’agente Enzo Raiola è stato raggiunto nelle scorse settimane e verrà ufficializzato a breve. La società nerazzurra ha dimostrato di credere fermamente nel ragazzo, offrendogli un contratto che lo legherà al club fino al 2028, con la possibilità di essere aggregato sempre più spesso alla prima squadra.

Il futuro di Cocchi: tra Primavera e prima squadra

ACCORDO TROVATO – Con il rinnovo in tasca e il debutto in Champions League, Cocchi è pronto a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore. La sua crescita verrà monitorata attentamente da Simone Inzaghi, che potrebbe concedergli altre opportunità in prima squadra. Il percorso seguito da Dimarco, oggi titolarissimo dell’Inter e della Nazionale, è un esempio chiaro di come il club sappia valorizzare i propri talenti. L’Inter punta forte su Cocchi e il suo debutto europeo è solo l’inizio di un cammino che potrebbe portarlo a diventare uno dei protagonisti del futuro nerazzurro.