Clamorosa svolta sul fronte argentino: Perez non sarà dell’Inter. Tutto su Andino

Tomas Perez sembrava a un passo dal trasferimento dal Newell’s Old Boys all’Inter, tanto che il Presidente del club argentino Ignacio Pastore si era recato a Milano per definire l’affare. La trattativa non è però andata nel modo auspicato dalle parti, tanto che ora i nerazzurri stanno provando a chiudere per un altro talento argentino.

LA NOTIZIA – Tomas Perez e Mateo Silvetti non saranno due nuovi giocatori dell’Inter. La vera novità concerne il primo nome, dato che il Presidente del Newell’s Oldy Boys aveva espresso il suo ottimismo per la buona riuscita dell’affare, escludendo al contempo che Silvetti potesse approdare nel club nerazzurro a gennaio. Come però riferito dal giornalista argentino Jordan Cabrera, i discorsi per un passaggio del centrocampista argentino all’Inter sono definitivamente tramontati. Decisivo, nel senso della fumata nera, dovrebbe essere stato il fatto che Astore abbia alzato la posta in gioco proprio quando l’affare sembrava concluso.

Andino a un passo dall’Inter? Le ultime

NUOVO OBIETTIVO – Così, l’Inter ha deciso di virare con forza su un altro obiettivo. Si tratta del calciatore del Godoy Cruz Santino Andino, esterno offensivo classe 2005 dalle spiccate qualità tecniche. L’argentino è stato anche convocato dalla sua Nazionale per il Sudamericano U-20, torneo che andrà in scena da oggi in Venezuela.