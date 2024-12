Christensen come alternativa per la difesa dell’Inter? Facciamo chiarezza

La situazione di Francesco Acerbi ha fatto suonare il campanello d’allarme in casa Inter, con la società che sta valutando l’ingresso di un altro difensore già nel mercato di gennaio. Fra i nomi accostati ai nerazzurri anche quello di Christensen del Barcellona. Un’operazione, però, che difficilmente potrà essere portata a termine

NOME DELLA LISTA – L’Inter potrebbe andare sul mercato a gennaio e la volontà è quella di trovare un altro difensore centrale, viste le condizioni di Francesco Acerbi e la disponibilità, di fatto, del solo Stefan de Vrij come perno difensivo. Tra i nomi anche quello di Andreas Christensen, 28enne difensore del Barcellona. Fuori dai piani anche a causa di un infortunio al tendine di Achille che lo ha tenuto fuori per cinque mesi, il danese è accostato ai nerazzurri, sebbene si parli al momento soltanto di ipotesi. Che tali sono destinate a rimanere, proprio per una serie di motivi.

Andreas Christensen possibile per la difesa dell’Inter? Facciamo chiarezza

SITUAZIONE – Il principale problema è proprio la tenuta fisica di Andreas Christensen. Come detto, l’Inter cerca un difensore proprio per la situazione fisica di Francesco Acerbi, che questa stagione sta mostrando ben poca affidabilità sotto questo punto di vista. Andare a sostituirlo con un giocatore che è da poco rientrato da un lungo stop non sarebbe la decisione migliore. Il secondo motivo è, chiaramente, l’ingaggio. Parliamo infatti di un giocatore che, al Barcellona, guadagna circa 4,5 milioni di euro netti. Infine, il giocatore stesso ha negato di voler andarsene. In una recente intervista, infatti, Christensen ha dichiarato di volersi giocare le sue carte nel club catalano, chiudendo di fatto le porte a una cessione.

POSSIBILI ALTERNATIVE – Tolto, quindi, il nome di Andreas Christensen dalla lista, restano altri possibili nomi che l’Inter può scandagliare sul mercato. Fra questi Jaka Bijol dell’Udinese (sebbene sia difficile possa muoversi a gennaio) e Ismajli dell’Empoli.