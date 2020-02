Chong sempre piÃ¹ vicino: l’Inter cerca una sistemazione in Serie A – CdS

Chong sempre più vicino: l’Inter cerca una sistemazione in Serie A – CdS

Condividi questo articolo

Tahith Chong secondo il “Corriere dello Sport” è sempre più vicino all’Inter, sicura di poterlo ingaggiare già a giugno (in scadenza di contratto con il Manchester United). I nerazzurri cercano una sistemazione in prestito in Serie A.

CHONG IN PRESTITO – Tahith Chong è pronto a vestire la maglia nerazzurra dell’Inter già a giugno, dopo essersi svincolato con il Manchester United, proprietaria per ora del suo cartellino. Il giovane esterno offensivo però, secondo quanto riportato dal quotidiano romano, sarà girato subito in prestito in una squadra di Serie A, dato che essendo un esterno offensivo con molta probabilità troverà poco spazio (momentaneamente) con Antonio Conte. Inutile il tentativo del Manchester United negli ultimi giorni di rinnovare il contratto al giovane olandese, ormai intenzionato a vestire la maglia dell’Inter. Tramontata anche l’idea prestito al Jiangsu Suning.