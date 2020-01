Chong, parla l’agente: “Lascerà il Manchester United”. Messaggio all’Inter?

Erkan Alkan, agente del giovane talento del Manchester United Tahith Chong, al periodico olandese Voetbal International. Il procuratore del classe 1999 si è già incontrato con l’Inter in settimana ed è in scadenza di contratto a giugno prossimo. L’Inter ci pensa.

FUTURO – Non soltanto Christian Eriksen, in orbita Inter. I nerazzurri pensano anche al futuro e, come vi abbiamo riportato in mattinata (QUI), sarebbero vicini all’acquisto a parametro zero di Tahith Chong, esterno classe 199 in scadenza di contratto dal Manchester United. L’agente del golden boy, Erkan Alkan, ha parlato in maniera ineccepibile ai microfoni del periodico olandese Voetbal International: “Lascerà il Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer non lo considera. Giustamente un allenatore pensa a se stesso, mentre io penso al mio giocatore. È arrivato a un punto in cui sente di non andare oltre. Quindi è tempo di guardare avanti». E sulle caratteristiche che dovrà avere il prossimo club, Alkan non ha dubbi: «Cerchiamo club che abbia un buon progetto per lu,i in modo che Tahith possa migliorarsi ulteriormente in un buon ambiente». Il procuratore del calciatore, originario di Curaçao, si è già incontrato due volte con la dirigenza dell’Inter. Giuseppe Marotta sta pensando seriamente di ripetere un colpo a costo zero in stile Paul Pogba.

Fonte: vi.nl – Martijn Krabbendam