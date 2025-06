Chivu e i suoi ragazzi, da Parma l’Inter ne ha messo nel mirino 3 – CdS

Chivu arriva all’Inter da Parma e sempre dall’Emilia, la dirigenza nerazzurra potrebbe regalargli tre giovani niente male, che hanno fatto le fortune della salvezza nell’ultima stagione.

LA LISTA DA PARMA – Insomma, non ci sono dubbi sulla strada imboccata dall’Inter di Oaktree: rinfrescare la Beneamata e darsi alla linea giovane. Chivu il profilo per subentrare a Simone Inzaghi alla guida del club (oggi le firme), ma come riferisce il Corriere dello Sport, la dirigenza ha messo nel mirino tre baby ducali, che lo stesso allenatore rumeno ha allenato nell’ultima stagione. Si tratta dell’attaccante Yann-Ange Bonny, del centrocampista spagnolo Adrian Bernabé e del giovanissimo difensore Giovanni Leoni. Si tratta di tre pedine fondamentali per Chivu durante le sue tredici partite alla guida del Parma, anche grazie a loro i ducali hanno centrato la salvezza. E Bernabé ha anche segnato ai nerazzurro nella clamorosa rimonta al Tardini dallo 0-2 al 2-2.

Chivu porta Bonny, Bernabé e Leoni? Tutti e tre sulla lista dell’Inter

PROFILI – Bonny è il più seguito dall’Inter. Il centravanti francese, così come Rasmus Hojlund, potrebbe diventare la nuova pedina per dare una rinfrescata all’intero reparto. È anche corteggiato dal Napoli. Poi c’è Bernabé. Lo spagnolo, talentuosissimo, nell’ultima stagione è stato spesso fuori per guai fisici. Ma le qualità non gli mancano, potrebbe diventare il vice Calhanoglu, se dovesse partire Asllani. E infine, c’è il diciottenne Leoni. Da ex difensore, Chivu ci ha lavorato parecchio durante i suoi mesi a Parma. L’Inter lo ha nel mirino ormai da più di un anno. Chissà se questa è la volta buona. Leoni piace pure al Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno