Chivu, l’Inter premia il lavoro svolto: attivata opzione per il rinnovo – TS

Cristian Chivu ha, da poco, conquistato lo scudetto Primavera con l’Inter. Il lavoro svolto dal tecnico è stato premiato dalla società nerazzurra che ha fatto scattare l’opzione per il rinnovo

RINNOVO – L’Inter si gode Cristian Chivu. Il tecnico ha infatti conquistato lo scudetto Primavera con i nerazzurri, che, secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, hanno fatto valere l’opzione di rinnovo presente sul contratto dell’allenatore rumeno che, quindi, si legherà al club almeno per un altro anno. La dirigenza nerazzurra, già la scorsa estate, aveva visto le potenzialità del tecnico rivedendo in lui il dna del predestinato. L’Inter, secondo il quotidiano, starebbe quindi coltivando in casa il proprio futuro allenatore, per cui potrebbe esserci un percorso simile a quello fatto da Guardiola al Barcellona. Lo spagnolo, infatti, nell’ormai lontano 2008 passò dal Barcellona B alla prima squadra, con estrema soddisfazione di Laporta.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino