Chivu-Inter, serata cruciale? Arriva l’indizio nel centro di Milano!

Il cuore di Milano è lo scenario della trattativa fra Cristian Chivu e l’Inter. Sembrano queste le ore cruciali per l’arrivo definitivo del nuovo allenatore.

ULTIMO PASSO – L’incertezza su chi dovrà prendere la guida dell’Inter del post Inzaghi sembra ormai terminata. Dopo il tentativo fallito per Cesc Fabregas tutte le strade adesso portano a Cristian Chivu. L’ex calciatore interista, nonché allenatore delle Giovanili e della Primavera nerazzurra, è il pre scelto per approdare sulla panchina meneghina. Nelle ultime ore, infatti, il tecnico si è svincolato dal Parma, dove sembrava intenzionato a prolungare il suo contratto dopo aver chiuso la stagione. La dirigenza nerazzurra ha premuto il piede sull’acceleratore, volendo chiudere al più presto l’affare per dare ai propri giocatori l’allenatore che li condurrà in America per il Mondiale per Club.

I movimenti nel centro di Milano indicano Chivu sempre più vicino all’Inter!

INCONTRO – Dopo i dialoghi avvenuti nel pomeriggio tra l’Inter e Chivu, che hanno portato alla luce i dettagli su quello che sarà il contratto del tecnico, si sta muovendo in questi minuti un nuovo e cruciale passo. In queste ore, infatti, è in corso un incontro tra quello che è destinato essere il nuovo allenatore nerazzurro e il dirigente Dario Baccin. I due sono stati pizzicati dalle telecamere di Sky Sport in un hotel del centro di Milano, dove probabilmente si stanno limando gli ultimissimi dettagli dell’affare. Si attendono adesso maggiori novità in merito, che arriveranno probabilmente nella giornata di domani.