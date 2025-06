Chivu-Inter, ci siamo! Ausilio in sede per chiudere – Sky

Cristian Chivu sarà probabilmente il prossimo allenatore dell’Inter. Ci siamo per l’arrivo del romeno al club nerazzurro, Piero Ausilio si trova in sede.

AGGIORNAMENTI – Cristian Chivu sarà molto probabilmente il nuovo allenatore dell’Inter. Queste ore ci consigliano di rimanere cauti fino all’ufficialità, ma ciò che emerge è molto importante. Come racconta Gianluca Di Marzio Piero Ausilio è arrivato adesso in sede in viale della Liberazione per chiudere definitivamente la trattativa con Chivu. Il direttore sportivo lavorerà in queste ore per concludere questo discorso e cominciare a preparare il Mondiale per Club. La settimana prossima è quella in cui si ritroverà la squadra in ritiro per partire verso gli Stati Uniti.