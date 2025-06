IN – Chivu, incontro positivo con la dirigenza dell’Inter: presto la firma

L’Inter ha sciolto le riserve: sarà Cristian Chivu il nuovo allenatore della squadra nerazzurra per la stagione 2025/26. Dopo il rifiuto da parte del Como di lasciar partire Cesc Fabregas, il club di Viale della Liberazione ha deciso di puntare sull’ex calciatore. Incontro terminato proprio in questi minuti tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra, direttamente a Palazzo Parigi, Milano. Di seguito la notizia riportata dal nostro inviato Onorio Ferraro presente sul posto.

INCONTRO POSITIVO – Già in orbita Inter da tempo, con un passato vincente da tecnico della Primavera e reduce da una positiva esperienza alla guida del Parma, con cui ha raggiunto la salvezza in Serie A nella seconda metà della scorsa stagione. Cristian Chivu sarà presto il nuovo allenatore dell’Inter. L’incontro è terminato da qualche minuto, un vertice definito “positivo” da entrambe le parti, con Chivu accompagnato dal suo agente e alla presenza, tra gli altri, del dirigente nerazzurro Dario Baccin, storico punto di riferimento del settore giovanile. L’accordo è ormai definito e nelle prossime ore è attesa la firma ufficiale sul contratto che legherà il tecnico all’Inter.

TUTTO FATTO – L’Inter ha riconosciuto in lui un profilo in linea con il nuovo corso del club, orientato verso un progetto tecnico che valorizzi i giovani e mantenga continuità con il passato. L’ufficialità dovrebbe arrivare entro il weekend, in tempo per iniziare a pianificare la stagione e il lavoro in vista del Mondiale per Club, al via il 17 giugno a Pasadena, dove i nerazzurri debutteranno contro il Monterrey. Una sfida importante che segnerà subito l’inizio del nuovo ciclo nerazzurro con Chivu in panchina.