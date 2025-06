Chivu in pole per la panchina dell’Inter! I motivi – TS

Fra oggi e domani si conoscerà il futuro di Simone Inzaghi e conseguentemente si potranno valutare le prossime mosse dell’Inter. Cristian Chivu attende novità, da Tuttosport l’indiscrezione.

INCONTRO – Cristian Chivu è il primo nome sulla lista dell’Inter nel caso di addio di Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino cammina sul filo del rasoio dopo la finale di Champions League persa per 5-0 e domani incontrerà la dirigenza. Giuseppe Marotta ha confermato di voler ripartire da lui continuando l’attuale progetto con un rinnovo, ma prima va fatto un colloquio per capire le prospettive di un altro matrimonio. Intanto la dirigenza si protegge e valuta le alternative.

GLI ALLENATORI – Sono diversi i nomi che potrebbero essere sondati dall’Inter. Roberto De Zerbi rimarrà a Marsiglia, Vincenzo Italiano era il preferito ma ha rinnovato col Bologna. Cesc Fabregas è sulla lista, però ha un contratto fino al 2028 con il Como e detiene quote societarie. Per questi motivi ne rimangono due ancora: il primo è assolutamente Chivu. Sette stagioni da giocatore, sei da allenatore alle giovanili e la salvezza con il Parma al suo esordio in Serie A. Il romeno ha regalato già soddisfazioni all’Inter con il campionato Primavera vinto e la scoperta di talenti come Carboni, Pio Esposito e Casadei. La dirigenza perciò lo valuta per il futuro del club.

fonte: Tuttosport – Federico Masini