Chiesa via dalla Juventus, restano le voci sull’Inter: una data chiave – TS

Chiesa rimane in uscita dalla Juventus, nonostante il post di ieri che sembrava essere di ricongiungimento con i bianconeri. Tuttosport evidenzia come l’Inter non sia affatto da scartare, visto che per ora offerte concrete non ce ne siano.

LA POSIZIONE – Due pallini, uno bianco e uno nero. Sono quelli che ha postato Federico Chiesa ieri su Instagram, quasi a voler tendere la mano alla Juventus dopo la rottura della scorsa settimana. Ma in realtà la dirigenza e lo staff tecnico dei bianconeri hanno già deciso: non rientra nel progetto. Rimarrà quindi fuori nelle prime due giornate di Serie A, quelle a mercato aperto, contro Como e Verona. Da gennaio Chiesa potrà firmare a parametro zero con qualsiasi altro club per la prossima stagione, scenario dove entra in gioco l’Inter.

Chiesa valutato dall’Inter: le opzioni dopo la Juventus

LA PARTENZA – Su Tuttosport si fa notare come per ora il mercato attorno a Chiesa si stia sviluppando solo su delle voci. Contatti con la Roma, interesse senza trattativa di Inter e Milan. Un problema per la Juventus, che vorrebbe piazzarlo entro il 30 agosto per evitare problemi ulteriori. Peraltro i bianconeri stanno premendo per Teun Koopmeiners, viste le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini al quotidiano L’Eco di Bergamo che ha annunciato la volontà del centrocampista di passare alla Juventus. Se Chiesa non dovesse essere ceduto subito, bisognerà capire cosa avverrà dalla data chiave del 31 agosto in poi. E qui il futuro è ancora tutto da scrivere, forse anche con l’Inter di mezzo.

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini