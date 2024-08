Chiesa via dalla Juventus, fra le pretendenti rilancia una ‘rivale’ Inter

Chiesa sarà uno dei nomi che animeranno il mese di agosto a livello di mercato. L’Inter può entrare in corsa in caso di addio a parametro zero alla Juventus, che però vuole evitare questo scenario. Da Sky Sport si dà una possibile pretendente immediata.

IN USCITA – La Juventus deve cercare in venticinque giorni di piazzare Federico Chiesa. Dopo lo strappo di sabato, con la mancata convocazione per l’amichevole col Brest e le parole di Thiago Motta, è chiaro a tutti che andrà via. C’è da capire solo se entro il 30 agosto oppure a luglio 2025 a parametro zero. Ipotesi, quest’ultima, dove nel caso rientrerebbe anche l’Inter. Ma prima bisogna scavalcare questo mercato, dove c’è chi si sta interessando a Chiesa.

Chiesa scaricato dalla Juventus, un’avversaria dell’Inter non molla

LA POSSIBILITÀ – Luca Marchetti, nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, non entra nel merito dei discorsi sull’Inter: «La situazione è che Chiesa, in questo momento, vorrebbe prendere in considerazione delle squadre che giocano la Champions League. Finora queste squadre non ci sono state, non c’è stata nessuna accelerazione di chi ha mostrato interesse. La porta aperta della Roma c’è sempre, perché ha bisogno di un altro esterno oltre a Matias Soulé. Non si è acceso il fuoco subito, questo non significa che non possa accendersi. Se dovesse rimanere, mia idea personale, fai fatica a lasciare fuori un giocatore come Chiesa che guadagna sei milioni ed è nazionale. Posso capire che durante il mercato lanci un segnale, ma poi se inizia la stagione no».