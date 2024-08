Chiesa sul mercato, Inter attenta! Il calciatore ha due condizioni

Chiesa è diventato improvvisamente la pedina principale di questo calciomercato estivo. L’esterno è stato pubblicamente scaricato dalla Juventus e da Thiago Motta in prima persona, per cui adesso si aprono svariati scenari, compreso quello che lo porterebbe all’Inter. Di seguito le ultime di Luca Cilli su Sky Sport

SUL MERCATO – Federico Chiesa è stato messo fuori progetto dalla Juventus, per cui il calciatore deve subito mettersi al lavoro per trovare una nuova casa. Luca Cilli fa il punto sulla situazione dell’esterno italiano: «Intanto la condizione di Chiesa è che ha un contratto in scadenza nel giugno 2025, cosa che pone la Juventus in una situazione di svantaggio per quelle che sono le pretese. Il valore del calciatore, infatti, è superiore alla cifra che potrebbe incassare la Juventus in questo momento qualora dovesse cederlo. Chiesa dovrà prendere in considerazione le varie ipotesi, lui inizialmente non ha voluto approfondire alcuni discorsi, come con la Roma. C’è stato un dialogo con i giallorossi però in quel momento ha preferito aspettare per capire quale poteva essere il suo futuro, magari pure per provare a convincere Thiago Motta che invece non ha cambiato idea».

Chiesa, quale futuro? Anche l’Inter tra le pretendenti, ma attenzione a Conte

PALETTI – Chiesa, prosegue Cilli, ha alcune preferenze riguardo alla sua futura squadra: «Ora Chiesa deve capire che bisogna trovare qualcosa di alternativo, lui vuole giocare in una squadra che disputa la Champions League e che ambisce a determinati traguardi. Il Napoli cerca un esterno offensivo ma bisogna giocare d’incastro e capire cosa succede con Osimhen. Sicuramente gode della stima di Conte ma siamo al fantamercato per ora. Ad ogni modo, può essere il momento giusto per acquistarlo a prezzo di saldo».