Chiesa, Slot spiega il poco spazio. Inter in ascolto per il calciomercato

Arne Slot ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Fulham. Il tecnico del Liverpool ha spiegato anche i motivi del poco minutaggio per Federico Chiesa, giocatore su cui restano posizionate le antenne dell’Inter.

DI RIENTRO – Dopo un lungo stop, Federico Chiesa si prepara a tornare a disposizione per il Liverpool. Nonostante ciò, il tecnico Arne Slot frena gli entusiasmi. Nella conferenza stampa di oggi, prima della sfida contro il Liverpool, ha infatti spiegato il motivo del poco minutaggio per il giocatore ex Juventus. Con l’Inter che ascolta attentamente, anche per capire se sia possibile portare a Milano il giocatore nel mercato di gennaio, per poterlo avere a disposizione nella parte più importante della stagione.

Federico Chiesa, Inter in ascolto: Arne Slot spiega i motivi del suo scarso impiego

MINUTAGGIO – Queste le parole di Arne Slot su Federico Chiesa: «Penso che sarà disponibile, abbiamo ancora una sessione di allenamento per poter lavorare. È mancato a lungo, la scorsa settimana non era ancora in condizione quindi dobbiamo capire come sta. Se non hai giocato per cinque o sei mesi, è difficile per un allenatore darti spazio, perché non sai cosa aspettarti. Certo, lo abbiamo visto in allenamento, ma non è la stessa cosa che scendere in campo. Specialmente ora che giochiamo tantissime partite. Magari contro il Southampton sarà l’occasione per lui di giocare e per noi di capire cosa aspettarci. Sappiamo le sue qualità, ma hai bisogno di tanti minuti per tornare in condizione. Se stai lottando per il campionato e per la Champions League non è facile garantire a tutti un determinato minutaggio».