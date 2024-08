Chiesa scaricato dalla Juventus, l’Inter prepara il suo assalto

Ormai è ufficiale: Federico Chiesa non fa più parte dei piani della Juventus. Lo conferma Thiago Motta dopo l’amichevole pareggiata dai bianconeri contro il Brest. E a questo punto l’Inter prepara il suo assalto al giocatore… Dal prossimo anno.

SCARICATO – Thiago Motta è chiaro: Federico Chiesa è sul mercato. E la decisione è corroborata dal fatto che non sia nemmeno stato preso in considerazione per l’amichevole che la Juventus ha pareggiato ieri – 2-2 – contro il Brest. Non una grossa novità, considerando il fatto che l’ex Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2025 e ha deciso di non rinnovare il suo accordo con il club bianconero. Al momento non ci sono grosse piste calde per la cessione del nazionale azzurro, per il quale il club torinese – considerando anche la sua situazione contrattuale – non potrà chiedere una cifra particolarmente alta.

Chiesa, l’Inter prepara l’assalto per il giocatore della Juventus

ASSALTO – L’Inter osserva la situazione con attenzione, volontà anche del presidente Giuseppe Marotta che apprezza l’esterno sinistro ed è pronto a portarlo a vestire proprio la maglia nerazzurra. Non da subito, però. La società sta infatti preparando il terreno per convincere lo stesso Federico Chiesa a firmare un contratto a parametro zero a partire dalla prossima stagione. Un’operazione però non facilissima, per un motivo in particolare: il giocatore si ritroverebbe a bruciare, di fatto, un’intera stagione.

POSSIBILI OSTACOLI – Oltre a quell’ostacolo, c’è anche la concorrenza per lo stesso Federico Chiesa, che – vista la sua situazione – fa gola a diverse squadre. Fra queste anche Roma e Napoli, che avevano già chiesto informazioni alla Juventus qualche settimana fa, ricevendo però picche proprio dal giocatore che vorrebbe giocare la UEFA Champions League. Poi bisogna anche valutare i costi: al momento Chiesa guadagna 5 milioni netti a stagione e non verrebbe a Milano a prenderne sicuramente meno. Senza contare le commissioni. Insomma, l’Inter punta l’ex viola che sicuramente gradirebbe la destinazione nerazzurra. Al netto di tutti gli incastri necessari perché l’affare vada in porto.