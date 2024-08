Chiesa, si raffredda l’ipotesi Inter: incastro con Dybala

La suggestione Federico Chiesa scalda da settimane i tifosi dell’Inter, anche se un suo arrivo sarebbe preventivabile soltanto a fine contratto, quindi dalla prossima stagione. Ma secondo SportItalia il nazionale italiano è coinvolto in un incastro con Paulo Dybala.

IPOTESI IN CALO – Federico Chiesa all’Inter, una suggestione che scalda tanti tifosi. Specialmente perché arriverebbe dalla Juventus e, soprattutto, a parametro zero. Sebbene un passaggio a fine contratto sarebbe possibile soltanto dalla prossima stagione. Un’ipotesi, però, sempre più in calo. Non solo perché non se ne sta effettivamente parlando più, ma anche perché il giocatore bianconero non sembra felicissimo di dover “bruciare” una stagione, restando di fatto fuori rosa. E perché nelle ultime ore si sta aprendo una nuova pista di mercato.

Chiesa, che incastro con Dybala: Inter in allontanamento

GIOCO DI INCASTRI – Federico Chiesa è infatti protagonista di un incastro di mercato con la Roma e Paulo Dybala. Proprio in queste ore i giallorossi stanno infatti discutendo la cessione dell’argentino all’Al Qadisiya, club saudita che sta puntando forte l’argentino con un’offerta ai capitolini pari a 15 milioni di euro. Se la cessione si concretizzasse, a quel punto la squadra allenata da Daniele De Rossi potrebbe puntare tutto sullo stesso Federico Chiesa, nome già scandagliato nei primi giorni di mercato, ma senza che si concretizzasse il suo acquisto.