Chiesa, perché non l’Inter? Torna al gol, ma con il Liverpool U-21!

Federico Chiesa è tornato a segnare a distanza di mesi e lo ha fatto con il Liverpool Under-21. Rimane deludente la sua stagione fino ad ora in Inghilterra, cambiare a gennaio si potrebbe fare? La situazione.

DECLASSATO – Federico Chiesa sta vivendo una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative. Neanche il calciatore si aspettava un rendimento così negativo, nemmeno un numero così importante di infortuni. Il fisico continua a tormentare Chiesa, che non riesce ad avere continuità in campo. Arne Slot, allenatore del Liverpool, lo ha sottolineato più volte in conferenza stampa e ieri ha deciso di lasciare che l’esterno giocasse con il Liverpool Under-21.

Chiesa, l’Inter per riscattarsi? Al Liverpool un incubo

MERCATO – Slot ha protetto il suo giocatore affermando che è l’unico sostituto di Mohamed Salah. L’allenatore, almeno a parole, ha rimesso la “chiesa al centro del villaggio”. La realtà però è un’altra e dice che Chiesa ha appena 3 presenze tra Champions League, campionato e coppa di lega. Nessuna da titolare. L’unica è stata quella di ieri sera in cui con il Liverpool Under-21 ha perso contro il Nordsjaelland per 4-3. Chiesa ha segnato con un destro a incrociare sul secondo palo al minuto 11. Il mercato chiama, gennaio è vicino e l’esterno può cambiare squadra. L’Inter è pronta a sfruttare l’occasione qualora i Reds scelgano di darlo in prestito.