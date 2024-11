Chiesa occasione per l’Inter! Una strategia già per il mercato di gennaio

L’Inter torna a osservare con interesse Federico Chiesa, attualmente al Liverpool, in una situazione che potrebbe trasformarsi (nuovamente) in un’opportunità di mercato, magari già a gennaio.

ANCORA NEI RADAR – Il trasferimento di Federico Chiesa dalla Juventus al Liverpool in estate è stato dettato da una condizione contrattuale vantaggiosa per gli inglesi, che lo hanno acquistato a soli 12 milioni di euro. L’esperienza di Chiesa ad Anfield, però, ad oggi si è rivelata complicata, tanto da attirare nuovamente l’attenzione dei nerazzurri. A Liverpool, Chiesa ha faticato a trovare spazio e continuità. Sia per motivi di ambientamento che per possibili problemi fisici, il giocatore non è riuscito a imporsi. La condizione fisica dell’esterno italiano è un punto interrogativo rilevante, così come sottolineato più volte da Arne Slot. Per l’Inter, questa situazione rappresenta un’occasione da monitorare attentamente. I nerazzurri avevano già tentato un timido approccio in estate, quando il giocatore era in uscita dalla Juventus. Ora, la possibilità di un ritorno di fiamma appare più concreta, soprattutto se il Liverpool fosse disposto a cedere Chiesa in prestito.

La strategia dell’Inter e il tentativo per Chiesa

A UNA CONDIZIONE – Chiesa, nonostante le difficoltà attuali, rimane un talento di primissimo livello. La sua capacità di incidere sulle partite, sia da ala che da seconda punta, potrebbe rappresentare un innesto di grande valore per l’Inter, specialmente in un reparto offensivo che necessita di maggiore profondità e imprevedibilità. È vero, lo stesso Beppe Marotta di recente ha chiuso alla possibilità di operazioni nel mercato invernale. Ma qualora qualcosa dovesse muoversi per quanto riguarda il mercato in uscita (Joaquin Correa e Marko Arnautovic interessano in Italia e all’estero), allora la pista potrebbe seriamente riaprirsi.

TENTATIVO – La strategia dell’Inter potrebbe prevedere una cessione in prestito di sei mesi, con il club nerazzurro disposto a pagare l’ingaggio del giocatore per questo periodo. Al termine della stagione, l’Inter valuterebbe poi un’eventuale estensione del prestito o un acquisto definitivo, magari legato al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Con un valore di mercato inferiore anche alla cifra spesa in estate per prelevarlo dalla Juventus (12 milioni), a possibile operazione sarebbe vantaggiosa anche dal punto di vista economico. Marotta e Ausilio, sempre attenti a cogliere le occasioni, tengono d’occhio l’evoluzione della situazione.