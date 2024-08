Chiesa, nuovo pesante segnale della Juventus oggi sul suo futuro

Chiesa è ormai un separato in casa alla Juventus, con l’Inter che dal 2025 potrà avere una possibilità di prenderlo a parametro zero (se non troverà squadra entro il 30 agosto). Da Torino arriva una nuova indicazione sul suo futuro.

ESCLUSO AL 100% – Federico Chiesa e la Juventus si stanno separando e pure in maniera brusca. Niente trattativa per il rinnovo di contratto, i bianconeri hanno deciso di non voler contare più sull’attaccante classe ’97. Che però dovrà essere ceduto da qui al 30 agosto, altrimenti da gennaio potrà firmare con chiunque a parametro zero per la prossima stagione. Motivo per cui si parla anche dell’Inter, che può sfruttare la situazione di scontro fra le parti e portarlo via da Torino. Proprio nel capoluogo piemontese, Chiesa è ormai una sorta di “ospite sgradito”.

Chiesa, la mossa della Juventus per l’amichevole di oggi

LA MANCANZA – Alle 18.30, la Juventus tornerà all’Allianz Stadium per giocare la classica amichevole in famiglia contro la formazione Next Gen, che milita in Serie C. Nei convocati usciti poco fa, Chiesa non figura così com’era avvenuto sabato contro il Brest. Dove, al termine del match, Thiago Motta aveva ufficializzato lo strappo con la società e l’esclusione causa mercato. Con lui, esclusi anche Tiago Djalò (soffiato all’Inter a gennaio e già scartato…) e Hans Nicolussi Caviglia, più l’infortunato Fabio Miretti.