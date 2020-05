Chiesa non si muove da Firenze: viola anche nel 2021! Inter alla finestra – CdS

Federico Chiesa non si muove da Firenze e resterà in viola per almeno un’altra stagione, ne è sicuro il “Corriere dello Sport” oggi in edicola. Nelle intenzioni di club e giocatore c’è la volontà di restare almeno per un’altra stagione.

VIOLA NEL 2021 – Su Federico Chiesa come sappiamo ormai da tempo, forte la concorrenza di Inter, Juventus e Manchester United. Ma secondo quanto riportato dal quotidiano romano oggi, il calciatore avrebbe deciso, in comune accordo con la Fiorentina, di restare in viola almeno per un’altra stagione: “Federico sa bene di aver attirato le attenzioni dei top club europei, ma il pragmatismo è sempre stato il suo miglior alleato. Ha un ottimo rapporto con il presidente Rocco Commisso e con Joe Barone, esattamente come la sua famiglia, ed ora ha bisogno pure lui di potersi concentrare solo sul calcio giocato”.

Fonte: Corriere dello Sport.