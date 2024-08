Chiesa non convocato dalla Juventus, cessione vicina? Anche Djalò! E l’Inter ride

Dopo la sconfitta nel ritiro in Germania contro il Norimberga, la Juventus si prepara ad affrontare una nuova amichevole contro il Brest. Thiago Motta ha escluso dai convocati Federico Chiesa, Djalò e Nicolussi-Caviglia. Tutti per motivi legati al mercato.

NON CONVOCATI – La Juventus ha ufficialmente escluso Federico Chiesa dai convocati, questo fa pensare che il calciatore è fuori dal progetto di Thiago Motta che preferirebbe un altro profilo al suo. Come lui anche Thiago Djalò, in passato trattato dall’Inter prima dell’inutile manovra di disturbo da parte della Juventus che ora vuole addirittura cederlo. Questa decisione alimenta non solo le speculazioni sul futuro dei due giocatori, ma accende anche l’interesse dell’Inter, che osserva con curiosità e un pizzico di soddisfazione. Federico Chiesa, con un contratto in scadenza tra un anno, potrebbe lasciare la Juventus senza che il club bianconero ottenga un compenso adeguato. La Juventus ha fissato il prezzo di 20-25 milioni di euro, ma l’Inter, pur interessata al giocatore, non è disposta a spendere una cifra così elevata per un calciatore in scadenza. Potrebbe rappresentare un affare interessante per l’Inter, che spera in una soluzione a costo zero. L’esclusione dai convocati per l’amichevole contro il Brest potrebbe essere un segnale di un’imminente partenza, o semplicemente una scelta tattica.

Anche Djalò escluso, a cosa è servita la manovra di disturbo?

IN USCITA – La Juventus aveva anticipato l’Inter nell’acquisto del difensore dal Lille, nonostante il giocatore fosse infortunato e in scadenza di contratto. I bianconeri, in un’operazione che sembrava una manovra di disturbo nei confronti dei rivali nerazzurri, avevano pagato una cifra per garantirsi le prestazioni del difensore portoghese sei mesi prima della sua scadenza contrattuale. Dall’arrivo a Torino, però, Djalò non è mai stato impiegato seriamente e ora potrebbe essere ceduto, un’eventualità che fa sorridere l’Inter. La mossa della Juventus di un anno fa, che sembrava una vittoria strategica, si è rivelata un boomerang.