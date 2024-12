Chiesa, non c’è pace al Liverpool. Altra partita dalla tribuna!

Federico Chiesa non vede proprio il campo in Inghilterra. Il Liverpool vince e convince contro il West Ham, l’ex Juventus rimane fuori e si alimentano i dubbi sul suo futuro da gennaio.

ALTRA ASSENZA – Federico Chiesa è probabilmente l’unico caso che alimenta dubbi all’interno dell’ambiente Liverpool, dove tutto funziona alla perfezione. L’esterno acquistato dai Reds in estate continua a mancare all’appello di Arne Slot, che è obbligato ad utilizzare sempre Mohamed Salah senza avere un primo sostituto di ruolo. Anche oggi, in occasione della partita contro il West Ham in trasferta, Chiesa è rimasto fuori e non è presente neanche in panchina.

Chiesa sul mercato? La posizione dell’Inter

FUTURO – Chiesa al Liverpool guadagna circa 7 milioni di euro e sarebbe per chiunque una spesa folle. Folle perché le sue presenze in questa stagione sono appena 4 di cui una sola da titolare e un’altra da pochissimi minuti contro il Milan in Champions League. Il 2024 per Chiesa è un completo disastro, la scelta fatta in estate si sta rivelando dannosa per la sua carriera. Il futuro è un punto di domanda, il giocatore ovviamente aprirebbe ad una cessione per poter giocare di più. L’Inter lo ha seguito in estate per capire se potesse andare in scadenza nel 2025. Adesso non è assolutamente una priorità, ma in prestito perché no?