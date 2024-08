Chiesa, niente Inter: «Contento per la nuova avventura»

Alla fine la Juventus è riuscita a cedere Chiesa entro il 30 agosto e non all’Inter. Completata la cessione dell’attaccante al Liverpool: ha appena parlato all’aeroporto di Torino Caselle, in partenza per l’Inghilterra.

TUTTO DEFINITO – Niente Inter per Federico Chiesa. Per tutto agosto, da quando Thiago Motta aveva annunciato che l’attaccante classe ’97 non rientrava più nei piani della Juventus, si è cercato di capire quale sarebbe stata la sua destinazione. Che non sarà in Serie A, né tantomeno a parametro zero nel 2025. Chiesa va al Liverpool, con accordo raggiunto a tredici milioni di euro più bonus e contratto quadriennale.

Chiesa saluta la Juventus e le voci sull’Inter: le sue parole

IL TRASFERIMENTO – Chiesa è già in partenza per l’Inghilterra. Pochi minuti fa è arrivato all’aeroporto di Torino Caselle, da dove prenderà un aereo che lo porterà nella sua nuova destinazione. Le parole ai giornalisti presenti: «Sì, sono felicissimo davvero. Grazie. Volevo salutare i tifosi bianconeri, grazie per l’affetto di questi anni: me lo porterò nel cuore. Lasciare la Juventus? Dispiace, ma sono molto felice di questa nuova avventura. Non vediamo l’ora io e la mia famiglia». Per Chiesa quindi si risolve tutto entro la fine di questo mercato, dopo che in tanti pensavano all’Inter nel 2025.