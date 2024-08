Chiesa, nel suo futuro una certezza e tante incognite: tra Inter e piste estere – SM

Federico Chiesa è ormai un separato in casa con la Juventus: al momento, nessuna opzione può essere esclusa, con l’Inter che segue con interesse la sua posizione.

LA SITUAZIONE – Federico Chiesa e la Juventus sono destinati a lasciarsi, con l’Inter in agguato. Ciò è stato dimostrato in maniera chiara dalle parole del tecnico dei bianconeri Thiago Motta, che al termine dell’incontro con il Brest ha chiarito che Chiesa non farà più parte del progetto dei piemontesi. Quello che resta da definire è il suo futuro, con varie opzioni ancora sul tavolo. In tal senso, è possibile che il calciatore italiano sia ceduto in estate, così come che i bianconeri si trovino a dover accettare l’idea di una sua perdita a parametro zero.

Chiesa ormai distante dalla Juventus: l’Inter osserva dall’esterno!

LO SCENARIO – Come riportato da Sport Mediaset, la Juventus e Chiesa non si stanno lasciando in maniera pacifica, come invece avrebbero sperato i tifosi della società bianconera. Se, quindi, la certezza è che le due parti non proseguiranno la propria avventura insieme oltre la scadenza del contratto del toscano, da vedere è cosa accadrà quest’estate. L’Inter rappresenta una delle società interessate al calciatore, ma si muoverebbe in maniera concreta solo in caso di parametro zero.

LA SPERANZA – La Juventus, dal suo canto, si auspica di poterlo cedere in questa finestra estiva di calciomercato. In questo modo, potrebbe monetizzare e investire quanto ricavato per l’esterno cercato da Motta. L’auspicio dei bianconeri coincide con la speranza che dalla Premier League si faccia viva qualche squadra gradita al classe 1997, come il Tottenham.