Chiesa: “Mercato? Penso alla SPAL. Grande rapporto con la Fiorentina”

Condividi questo articolo

Chiesa dribbla le domande sul mercato. L’attaccante esterno, autore di una tripletta nel 4-0 di Fiorentina-Bologna (vedi articolo), ha parlato a Sky Sport della possibilità di cambiare maglia a fine stagione, senza confermare o smentire. L’Inter, però, rispetto a un anno fa sembra molto più lontana.

NON GUARDA TROPPO AVANTI – Federico Chiesa rifiuta di parlare di mercato: «Il mio futuro è la partita con la SPAL, dove cercherò di migliorare il mio record di gol in Serie A, spero. Questo è quello a cui penso, poi parleremo con la società. Ho un grande rapporto con Joe Barone, col direttore sportivo Daniele Pradè e col presidente Rocco Commisso: abbiamo instaurato un grandissimo rapporto, non ci sono problemi. Questo lo lascio a quelli che non sostengono la Fiorentina fino in fondo, e cercano sempre il male di questa squadra. Invece questa tripletta la dedico a quelli che tifano veramente Fiorentina, a quelli che credono in questa società, alla squadra e al mister».