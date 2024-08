Chiesa-Liverpool opzione concreta. La richiesta della Juventus

Federico Chiesa poteva essere una possibilità per l’Inter nell’estate del 2025 da parametro zero. Non pare essere però quella la via che intraprenderà il calciatore: l’opzione Liverpool è concreta. I dettagli.

TRATTATIVA – Federico Chiesa molto probabilmente non arriverà alla scadenza del suo contratto con la Juventus a giugno del 2025. La paura di questa possibilità e dell’Inter in agguato hanno portato la dirigenza bianconera a spingere pesantemente per la cessione immediata dell’esterno, che ora sembra stia convincendo un club in Inghilterra. Dalla Premier League è il Liverpool che sta tentando il primo approccio. I Reds hanno diversi nomi di altissimo livello davanti: da Luis Diaz a Mohamed Salah, da Cody Gakpo fino a Darwin Nunez. Eppure non bastano, vogliono anche Chiesa e spingono per il calciatore italiano. Secondo Fabrizio Romano su X le trattative sono in corso, i colloqui sono già iniziati ed è stata ricevuta dagli inglesi la richiesta della Juventus: 15 milioni di euro. L’affare è possibile, Chiesa chiede dai 4 ai 5 milioni di euro di stipendio e le trattative sono in piedi anche con lui. Barcellona defilato per i problemi di tesseramento che deve risolvere con la Liga spagnola, mentre l’Inter non è proprio in corsa. Rimane una chance solo se l’esterno rimane alla Juventus a fine mercato.