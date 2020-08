Chiesa, la Fiorentina manterrÃ  la parola ma non farÃ  sconti- Sky

Chiesa, la Fiorentina manterrà la parola ma non farà sconti- Sky

Federico Chiesa è uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Sul giovane attaccante della Fiorentina e della Nazionale ci sono numerose big, tra le quali l’Inter. Il patron Commisso manterrà la promessa fatta al giocatore la scorsa stagione e non si metterà di traverso a una eventuale cessione, ma non ci saranno svendite. Il punto di Riccardo Re per “Sky Sport 24”

PROMESSA DA MANTENERE – Chiesa ha in mano la promessa fatta da Commisso l’anno scorso e la Fiorentina non si metterà di traverso, ma non lo vorrà nemmeno svendere: «Chiesa farà quello che gli sarebbe piaciuto fare l’anno scorso, ma dipende. Commisso spera che resti e magari Chiesa si convincerà del progetto della Fiorentina che è un progetto importante e ambizioso che è già iniziato. La Fiorentina è disposta ad assecondarlo e Commisso è stato di parola, gli ha promesso che quest’anno la società non si metterà di traverso, ma vorrà il cartellino pagato il giusto. Il rendimento di quest’anno è stato inferiore a quello degli anni passati, ma il cartellino non potrà essere sottopagato. La Fiorentina non è giustamente intenzionata a lasciarlo partire ai saldi».