Chiesa, la Juventus vuole ‘togliere di mezzo’ l’Inter: la mossa

Chiesa da ieri è ufficialmente un giocatore sul mercato, con la Juventus che lo ha letteralmente scaricato a undici mesi dalla scadenza del contratto. Si è detto che l’Inter possa affondare in caso di svincolo nel 2025, ma quanto fanno i bianconeri sembra essere un tentativo per evitare proprio questa casistica: ne parla Sky Sport.

L’USCITA – Le parole di ieri di Thiago Motta su Federico Chiesa aprono scenari immediati sul suo futuro. L’attaccante non rientra più nei piani della Juventus, la mancata convocazione per l’amichevole col Brest è un segnale di come la sua esperienza a Torino sia finita dopo quattro anni. Ma i bianconeri devono provare a piazzarlo subito, entro il 30 agosto, perché altrimenti da gennaio potrà firmare con chiunque da svincolato per il 2025-2026. E lì entra in gioco l’Inter, che per Chiesa può muoversi proprio in caso di addio alla Juventus a parametro zero.

Chiesa, la Juventus si muove per evitare lo “scenario Inter”

LA MOSSA – Come detto, l’Inter può andare su Chiesa solo da svincolato. Anche perché appare difficile mettersi a trattare con la Juventus in questi ventisei giorni rimasti di mercato. Ma a Torino hanno altre idee, quasi come se avessero il timore di un inserimento di Giuseppe Marotta per il 2025. L’indicazione arrivata all’entourage, stando a Sky Sport, è che si cerca di trovare una soluzione in tempi molto rapidi. Ma Chiesa per il momento rifiuta qualsiasi destinazione di squadra che non giocano in Champions League, motivo per cui ha declinato l’interesse recente della Roma (che nel frattempo ha preso Matias Soulé proprio dalla Juventus). La valutazione fatta è tra venti e venticinque milioni, ma con l’avvicinarsi della fine del mercato questa cifra può scendere visto il rischio di un parametro zero. Dove l’Inter potrebbe inserirsi per Chiesa e soffiarlo ai bianconeri.