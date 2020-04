Chiesa-Juventus, sprint bianconero! Super offerta per bruciare l’Inter...

Chiesa-Juventus, sprint bianconero! Super offerta per bruciare l’Inter – CdS

La Juventus starebbe provando sull’acceleratore per Federico Chiesa, esterno offensivo della Fiorentina, su cui ci sarebbe anche l’Inter

LE ULTIME – Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, sarebbe aumentato il pressing da parte della Juventus per Federico Chiesa. Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, vorrebbe blindare l’ala d’attacco viola ma il club bianconero starebbe tentando l’affondo. L’obiettivo sarebbe quello di battere la concorrenza, tra cui dunque anche l’Inter. Pronta dunque un’offerta da ben 50 milioni di euro per portare l’italiano in bianconero.