Chiesa-Juventus, rottura! Inter dietro? Thiago Motta: «Decisione presa»

Chiesa e la Juventus non proseguiranno assieme, ormai è abbastanza certo. Thiago Motta, dopo l’amichevole pareggiata 2-2 contro il Brest a Pescara, conferma come l’esclusione di stamattina sia dovuta al mercato. Con l’Inter fra le squadre che possono prenderlo a zero.

IN USCITA – Federico Chiesa è un esubero conclamato della Juventus. L’attaccante ha undici mesi di contratto e non rientra più nei piani di Thiago Motta, come confermato dalla mancata convocazione di stamattina per l’amichevole contro il Brest. Il match si è giocato stasera a Pescara ed è finito 2-2, con il pari dei francesi nel finale. Al termine della partita, il tecnico italo-brasiliano ha confermato la volontà di non contare più su Chiesa, a questo punto sul mercato per guadagnare qualcosa. Altrimenti a luglio 2025 sarebbe svincolato, con l’Inter che a quel punto entrerebbe in corsa.

Chiesa all’Inter a zero? Le parole di Thiago Motta sulla Juventus

INTER IN AGGUATO? – Thiago Motta conferma il motivo per cui Chiesa non ha giocato Juventus-Brest: «Sì, di mercato. Sia lui sia gli altri che sono rimasti (Tiago Djalò e Hans Nicolussi Caviglia, ndr), tranne Fabio Miretti che in questo momento è infortunato. Noi siamo stati chiari all’interno, abbiamo parlato con ognuno di loro. Abbiamo dei ragazzi forti e bravi, solo sono abituati a giocare con continuità. La società sta cercando di trovare delle sistemazioni, anche loro devono trovare delle sistemazioni e che sia il meglio per loro. Chiesa va via sicuro? Sia lui sia gli altri sono decisioni prese. Siamo convinti adesso di preparare bene la stagione, con gli allenamenti che abbiamo fatto. Non ho più niente da aggiungere rispetto a quello che ho detto prima».