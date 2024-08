Chiesa-Juventus, in programma incontro tra le parti: l’Inter esclude un’ipotesi – SM

Federico Chiesa e la Juventus sono in attesa di definire il futuro. Cristiano Giuntoli e l’agente del calciatore Fali Ramadani si incontreranno per provare a trovare una soluzione condivisa.

IL PUNTO – Federico Chiesa è un esubero in casa Juventus. Il calciatore italiano attende che una squadra, che parteciperà alla prossima Champions League, si faccia avanti per acquistarlo in estate. La Juventus è dello stesso avviso, considerando che un approdo del toscano in Premier League consentirebbe di scongiurare una perdita del calciatore a parametro zero, così come di evitare la beffa del suo trasferimento all’Inter.

Chiesa e la Juventus dialogano: l’Inter smentisce l’idea di uno scambio con Frattesi!

SMENTITA – Sport Mediaset ha ribadito l’assenza di qualsiasi presupposto circa uno scambio tra Juventus e Inter tale da coinvolgere Davide Frattesi e Chiesa. Tale operazione non rappresenterebbe una scelta conveniente, per i nerazzurri, né sul piano economico né su quello tecnico. In tal senso, un centrocampista come l’italiano rappresenta un unicum nel panorama della mediana meneghina. Le reti e gli inserimenti di Frattesi sono troppo importanti per poter pensare di cederlo con tanta facilità. Esclusa l’idea di uno scambio tra le due società, i nerazzurri sono intenzionati a ragionare sull’ipotesi Chiesa soltanto in caso di scadenza del suo contratto con i bianconeri.