Chiesa, irruzione Inter entro il 30 agosto? Spunta un incastro! – SM

Chiesa è ormai fuori rosa alla Juventus: domani non giocherà contro il Como e presumibilmente non farà più parte del progetto bianconero. Si continua a parlare dell’Inter e ora anche Raimondi, da Sport Mediaset XXL, individua un incastro possibile seppur difficile.

IL POSSIBILE AFFONDO – Dodici giorni alla fine del mercato e la Juventus per ora non ha piazzato Federico Chiesa. Ma, visto che non rientra più nei piani della società e di Thiago Motta, sarà presumibilmente costretta a farlo. Anche perché il classe ’97 ha un contratto fino al prossimo 30 giugno e non arriverà il rinnovo, quindi da gennaio può firmare con chiunque a parametro zero per la prossima stagione. La Juventus è quindi quasi obbligata a cedere Chiesa adesso, per guadagnare qualcosa. Si è detto dell’Inter come opzione fra un anno, ma viste le necessità in attacco non va escluso un affondo da qui al 30 agosto. Che avrebbe del clamoroso.

Chiesa dalla Juventus all’Inter entro il 30 agosto? Una necessità

LE INDICAZIONI – Proprio pochi minuti fa ha parlato in conferenza stampa Thiago Motta, alla vigilia di Juventus-Como, ribadendo come Chiesa sia fuori dal progetto. Claudio Raimondi dà le sue idee in merito: «Partiamo dalle sue parole, ha detto che nulla è cambiato quindi epurato. Per la società è sul mercato, aumentano le voci sull’ipotesi Inter. Chiariamo subito che il suo agente Fali Ramadani va a sondare i grandi club, che possono incorporare un giocatore che ha il suo talento. Al momento non c’è questa idea, perché l’Inter prima deve far uscire due giocatori per andare eventualmente a piazzare il colpo a sorpresa negli ultimi giorni con Chiesa. Cioè Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Io credo che alla fine sia difficile, perché deve presentarsi l’Inter con una ventina di milioni alla Juventus negli ultimi giorni di mercato».