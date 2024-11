Chiesa, l’Inter può davvero provarci a gennaio? La situazione

Il nome di Federico Chiesa torna in auge per l’Inter, considerando la sua situazione al Liverpool e l’interesse mai troppo nascosto da parte degli uomini mercato nerazzurri. Ma è un’operazione davvero possibile a gennaio? Facciamo il punto della situazione

INTERESSE E OBIETTIVO – Federico Chiesa è uno dei nomi che la scorsa estate hanno scaldato il mercato dell’Inter. Seppur, alla fine, l’idea dei nerazzurri di strapparlo a parametro zero a stagione in corso alla Juventus non abbia funzionato. A fine mercato, infatti, il Liverpool ha presentato 12 milioni di euro in casa bianconera per portare subito il giocatore in Inghilterra. Che, di fronte alla prospettiva di restare in tribuna per un’intera stagione, ha chiaramente accettato. Tuttavia con la maglia Reds le cose stanno andando tutt’altro che per il meglio. Tra problemi fisici, difficoltà di adattarsi al calcio inglese e poche presenze (68, fin qui, i minuti disputati), Chiesa e il Liverpool potrebbero pensare di separarsi già a gennaio. Con l’Inter che drizza le antenne.

Federico Chiesa, possibile colpo per l’Inter a gennaio? Il punto della situazione

VALUTAZIONI – Innanzitutto quando si vanno a valutare le possibilità di un colpo del genere, il primo sguardo va naturalmente ai costi dell’operazione. Un prestito con diritto di riscatto sarebbe la proposta dell’Inter, con il Liverpool che, ricordiamolo, ha comunque investito 12 milioni solo pochi mesi fa per lui. Ma non solo. Federico Chiesa in Inghilterra percepisce uno stipendio netto di 7,5 milioni a stagione. A cui, chiaramente, andrebbe aggiunto il lordo. Per portare l’operazione in porto, specialmente a gennaio, servirà un contributo naturalmente da parte del Liverpool. Una situazione difficile da pensare, almeno per il momento. Ma non solo: perché oltre all’Inter pensano all’operazione anche quelle squadre che già lo avevano cercato la scorsa estate: Milan, Roma e Napoli. Sebbene solo le milanesi possano garantirgli di giocare in UEFA Champions League. Una situazione in divenire e da seguire con attenzione. Ma vietato farsi troppe illusioni.