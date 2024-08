Chiesa, altro che Inter: invia un messaggio forte e chiaro alla Juventus!

Federico Chiesa continua a far parlare di sé. Dopo essere stato accostato all’Inter sui social compare un messaggio inconfondibile rivolto alla Juventus.

RIFLETTORI – Da giorni ormai i riflettori del mercato italiano sono tutti puntati su Federico Chiesa, messo alla porta da Thiago Motta e con un contratto in scadenza nel 2025 con la Juventus. Con queste premesse, continuano a circolare le voci di un’imminente cessione dell’esterno italiano, ben visto non solo in Serie A ma anche all’estero. In Italia è la Roma ad apparire in vantaggio, ma con l’Inter continuamente sullo sfondo. Quelle nerazzurre, però, sembrano suggestioni piuttosto che concrete manovre di mercato, anche perché l’ipotesi sarebbe realizzabile tra un anno e non nell’immediato. In questo scenario, costituito da continue idee e allusioni, Chiesa non aiuta di certo a spegnere le luci puntate su di lui.

Chiesa allontana l’Inter? Dichiarazione alla Juventus!

SEGNALE – Ad incendiare il mercato è lo stesso Federico Chiesa, che pochi minuti fa ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro alla Juventus ma anche alle altre squadre, come l’Inter, che potrebbero essere interessate ad ottenerlo. Sul profilo Instagram del calciatore italiano, infatti, è comparso un post che lascia poco spazio all’immaginazione: una foto in cui indossa la maglia della Juventus, durante un’esultanza, e due emoticon – una bianca e una nera – accostate insieme. Quello di Chiesa è un segnale d’amore per il mondo juventino, nonostante l’intenzione resa di non voler procedere col rinnovo. È possibile, forse, che negli ultimi giorni fra l’esterno e l’ambiente bianconero sia tornato il sereno, anche se l’ennesima non convocazione nell’amichevole di ieri da parte di Thiago Motta conduce nella direzione opposta. Si attendono, ora, gli ulteriori risvolti di questa avvincente telenovela di mercato.