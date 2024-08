Chiesa, Inter sempre più lontana: al Barcellona a prezzo di saldo

Non sembra esserci l’Inter nel futuro di Federico Chiesa. Per l’esterno della Juventus, infatti, il futuro si chiama Barcellona. Lo riporta l’autorevole quotidiano spagnolo AS, che fornisce ulteriori dettagli sul prezzo di saldo per il giocatore.

PISTA SFUMATA – Nonostante i sogni dei tifosi dell’Inter di averlo a disposizione se non da questa stagione, dalla prossima (con un arrivo a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto nel 2025), Federico Chiesa con ogni probabilità non vestirà il nerazzurro. La Juventus continua infatti a lavorare alla sua cessione, tanto da intensificare le operazioni che porterebbero il nazionale italiano all’estero. Nel dettaglio al Barcellona, squadra che ha palesato l’interesse verso Chiesa dopo il mancato accordo per Nico Williams dell’Athletic Bilbao.

Chiesa, niente Inter: va al Barcellona a prezzo di saldo

SALDI – Per poter arrivare a concludere l’operazione e soprattutto per non perdere il giocatore a zero, la Juventus è disposta ad abbassare la sua richiesta per il cartellino dai 15 milioni iniziali fino a 10. Mentre lo stesso Federico Chiesa accetterebbe di guadagnare meno rispetto ai 6 milioni che percepisce nel suo attuale contratto con i bianconeri. I contatti si sono intensificati proprio nella giornata di oggi e c’è grande ottimismo fra le parti per chiudere la trattativa.