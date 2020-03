Chiesa-Inter, incontro la Fiorentina. 4 nomi sul tavolo, 2 addii: le ultime

Chiesa piace molto a Conte e l’Inter proverà, pur mantenendo il riserbo, a porre le basi della trattativa. Sono tanti i discorsi aperti con la Fiorentina, anche per quanto riguarda gli esterni. Di seguito le ultime novità riportate da “Calciomercato.com”

TRATTATIVE IN CORSO – Il nome di Federico Chiesa va tenuto d’occhio per il mercato estivo dell’Inter. A fine aprile è già fissato un incontro con la Fiorentina: l’occasione giusta per fare dei passi in avanti per l’esterno. Con la Viola restano in piedi i discorsi per Dalbert e Biraghi (come vi abbiamo riportato qualche giorno fa): da valutare l’italiano per le liste, ma è probabile l’addio. Si valuterà anche la possibilità che il brasiliano resti a Firenze (stavolta a titolo definitivo). In caso contrario, sarà ceduto in Ligue 1. Maggiori difficoltà per Castrovilli, per cui la Viola è pronta ad alzare un muro.