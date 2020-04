Chiesa, Inter e Juventus non molla! Molto probabile uno scenario – TS

Federico Chiesa, esterno della Fiorentina, sembra essere destinato a una big, scenario che vedrebbe Inter e Juventus pronte a darsi battaglia

SFIDA – Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, sarebbe assai probabile che Federico Chiesa possa far capire alla proprietà della Fiorentina di voler essere ceduto. Il tutto anche in presenza di un eventuale rinnovo di contratto, attualmente m scadenza a giugno 2022. In questo senso non sarebbe esclusa una sua permanenza in Italia, magari all’Inter o alla Juventus, squadre da tempo interessare all’ala d’attacco viola.