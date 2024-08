Chiesa, Inter disposta a follie. Dalla Spagna rilanciano in un caso

Federico Chiesa è il nome più caldo degli ultimi giorni di mercato. Dalla Spagna, precisamente dal portale Sport, rilanciano la notizia relativa all’interesse dell’Inter, ma in un solo caso.

RILANCIO – Federico Chiesa vuole il Barcellona per andare via subito dalla Juventus. Sarebbe disposto ad abbassare il suo stipendio attuale a 4.5 milioni di euro per firmare un contratto di tre stagioni con il club blaugrana. La dirigenza catalana ha aperto a questa proposta dell’agente Ramadani e le parti sono molto vicine, una volta concluso l’accordo inizieranno i negoziati con la Juventus. Il Barcellona vuole pagare il meno possibile e la richiesta è di 14 milioni tra parte fissa e bonus.

Chiesa tra Barcellona e Inter: la volontà nerazzurra

MERCATO IN ITALIA – Il Barcellona però deve aspettare un’altra settimana prima di chiudere per Chiesa. Ha bisogno di vendere per liberare spazio in rosa e tesserare prima Dani Olmo, poi nel caso in cui arrivasse Federico Chiesa. Il focus è tutto sulle cessioni e la sensazione è che tutto vada per il meglio. Nelle scorse settimane l’agente dell’esterno ha ricevuto altre offerte dal Manchester United e dal Chelsea. Sport.es ha rilanciato l’Inter, scrivendo in particolare: «L’Inter è disposta a pagargli uno stipendio astronomico in quanto lo vede come un vero e proprio colpo di mercato. Sono tutti all’erta e aspettano che le trattative con il Barça si interrompano»