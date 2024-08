Chiesa-Inter, il Barcellona fa valutazioni: prima apertura e due novità

Si continua a cercare di capire il futuro di Chiesa, accostato all’Inter ma anche (soprattutto) al Barcellona in questi giorni. I catalani stanno provando a raggiungere l’accordo e lo stanno facendo con degli ulteriori tentativi. Ne parla Fabrizio Romano.

L’OBIETTIVO – Anche sabato pomeriggio, nel match di Liga vinto 2-1 contro l’Athletic Club, il Barcellona non ha potuto utilizzare Dani Olmo. Il principale (a oggi) acquisto di mercato dei catalani in estate al momento non è registrabile per i noti problemi economici della formazione blaugrana, che deve prima cedere e liberare spazio a livello di soldi. Motivo per cui, proprio stamattina, sono diventati ufficiali i trasferimenti di Clément Lenglet all’Atlético Madrid e Vitor Roque al Real Betis, seppur in prestito. Questo cambia un po’ la situazione su Federico Chiesa, obiettivo anche dell’Inter.

Chiesa-Inter, ultimi cinque giorni per il Barcellona: le mosse

IL TENTATIVO – Il Barcellona sta provando a piazzare quanti più giocatori possibili proprio per poter completare il suo mercato. In questo rientra anche Chiesa. Come riporta Fabrizio Romano, c’è l’apertura da parte del classe ’97 in uscita dalla Juventus ad ascoltare la proposta proveniente dal Barcellona. L’agente ha informato il club spagnolo di questo suo interesse per il progetto, ma la trattativa dipende da due fattori. Uno è la volontà del Barcellona, perché nel frattempo sta valutando anche altre opzioni. L’altro è che la Juventus a oggi non ha ancora ricevuto nessuna offerta ufficiale. Quest’ultimo punto può essere utile per l’Inter, che su Chiesa sembra esserci più per il 2025 a parametro zero.