Chiesa-Inter? Barcellona unica in agguato: pronta un’offerta! – SI

La suggestione Federico Chiesa si allontana per l’Inter, mentre regge la pista Barcellona. È in arrivo una nuova mossa che potrebbe dare il via concreto alla trattativa.

STRADA TRACCIATA – Federico Chiesa è uno che più alimentato l’ultima parte di questa sessione estiva di mercato. A poco più di una settimana dallo stop definitivo alle trattative, il calciatore italiano, messo alla porta da Thiago Motta, rischia di restare alla Juventus da separato in casa. C’è, però, un club particolarmente interessato all’attaccante esterno. Non si tratta dell’Inter, alla quale nelle ultime settimane è stato accostato spessissimo Chiesa, bensì il Barcellona. La dirigenza blaugrana sta tracciando la strada per colpire e riuscire a ottenere il nuovo obiettivo di mercato.

Chiesa-Barcellona, le cifre in ballo per il trasferimento

PROPOSTA – Come spiega Alfredo Pedullà nel corso di “Sportitalia Mercato”, l’unica situazione di mercato a cui è legato Chiesa è quella con il Barcellona. Gli spagnoli quest’oggi, con la cessione di Mikayil Faye al Rennes, hanno lavorato per arrivare a una posizione favorevole per una prima offerta. La cifra che verrà proposta a Chiesa ruota intorno ai 10/12 milioni di euro, o anche qualcosa in meno, con l’aggiunta di bonus. La società bianconera non è intenzionata a creare problemi sul cartellino: il massimo della richiesta sarà 15 milioni di euro. L’unico ostacolo nell’accordo potrebbe essere quello legato all’ingaggio. Il Barcellona, per una questione di sostenibilità, potrebbe non spingersi a 6 milioni di euro. Ma questo – secondo il giornalista di Sportitalia – sarebbe un discorso facilmente risolvibile.