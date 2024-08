Chiesa-Inter nel 2025? L’uscita della Juventus dà una certezza

La notizia di serata riguarda Chiesa, accostato all’Inter per il 2025 e ora definitivamente scaricato dalla Juventus per bocca di Thiago Motta. Il fatto che i bianconeri si siano esposti così crea subito delle certezze, che afferma Sky Sport.

USCITA OBBLIGATA – Si è detto che l’Inter può prendere Federico Chiesa solo a parametro zero nel 2025. Gli sviluppi di stasera, con la Juventus che l’ha ufficialmente messo alla porta con le parole di Thiago Motta, aiutano in tal senso. Marco Demicheli parla dell’esclusione: «Ha il contratto in scadenza nel 2025, il problema è che in questo momento non ci sono offerte concrete per Chiesa. Era stato pagato molto, cinquanta milioni più bonus per arrivare a settanta. Non c’è una trattativa in piedi per prolungare questo contratto, anzi il giocatore è fuori dal progetto tecnico. Si sta allenando con la Juventus, ma l’esclusione di questa partita ci ha fatto capire di più. Ne ha parlato Thiago Motta dopo la partita, ma a oggi non ci sono situazioni concrete».

Chiesa all’Inter possibile? Nessuno va dalla Juventus ora

NESSUNO PAGA – Demicheli evidenzia come non ci siano offerte per Chiesa, questione che può aiutare l’Inter: «C’era stato un interesse della Roma, vedremo se tornerà nelle prossime settimane ma intanto ha preso Matias Soulé. Bisogna capire la richiesta della Juventus, che ha quattro-cinque mesi finché poi Chiesa potrà firmare a zero con una nuova società da gennaio. Lo sanno tutti adesso che è fuori dal progetto, a maggior ragione dopo quello che ha detto Thiago Motta: non è che la Juventus possa chiedere tanto. Fare cifre è complicato, fra quindici e venti milioni sarebbe a occhio la valutazione più corretta. Però anche chi vorrà andare a prendere Chiesa sa che sta andando a prendere un giocatore che il club attuale, di fatto, non lo vuole più. Quindi può prenderlo a un valore inferiore rispetto a quello di Chiesa».