Chiesa, Inter nel 2025 o altrove ora? Offerto a una big d’Europa

Chiesa è una delle vicende di mercato più interessanti di una sessione finora molto fiacca non solo per l’Inter e le altre big di Serie A. La rottura con la Juventus fa sì che si cerchi una soluzione entro la fine di questa sessione, altrimenti dal 2025 potrà firmare con chiunque a parametro zero. C’è un’opzione fuori dall’Italia.



IL RICHIESTO – Con Federico Chiesa in uscita, la Juventus cerca una soluzione da qui al 30 agosto. Non tantissimo: tre settimane e mezzo, che saranno molto fitte per evitare uno scenario. Quello che l’attaccante da gennaio possa firmare con chiunque a parametro zero, visto che è ormai ovvio che non rinnoverà il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. In questa situazione, l’Inter non sarebbe da scartare per Chiesa, mentre è più difficile pensare che si vada a intavolare una trattativa con la Juventus entro fine mese. C’è una possibilità che il giocatore vada anche fuori dall’Italia.

Chiesa, la Juventus cerca di “anticipare” l’Inter: offerto fuori dall’Italia

LA POSSIBILITÀ – In Spagna, dal quotidiano catalano Sport, si dice di Chiesa offerto negli ultimi giorni al Barcellona. Un primo segnale di come, evidentemente, dopo la rottura ufficializzata sabato la Juventus voglia accelerare la cessione già in questo mercato. Il Barcellona aveva valutato il suo profilo la scorsa estate, poi non aveva approfondito il discorso. L’obiettivo principale è Nico Williams, grande protagonista ai recenti Europei, ma la trattativa con l’Athletic Club non è certo semplice. La prima alternativa è Dani Olmo del RB Lipsia, Chiesa sarebbe un’opzione alternativa anche se non sembra la principale. Da parte della Juventus c’è la volontà di trovare una sistemazione, anche a un prezzo più basso di quanto pensava. Un segnale di come non voglia rischiare che Chiesa vada all’Inter a zero nel 2025.

Fonte: sport.es – L. Miguelsanz