Chiesa, il piano di Commisso per allontanare Inter e Juventus – GdS

Federico Chiesa è il punto interrogativo in vista della prossima stagione. La sua cessione lo scorsa estate sembrava ormai cosa fatta, poi Rocco Commisso e il progetto viola lo hanno convinto a restare. Sarà così anche la prossima finestra di mercato? Ecco, secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, la mossa del presidente della Fiorentina per allontanare Inter e Juventus.

IL PIANO VIOLA – Rocco Commisso è chiamato a ripetere quanto fatto la scorsa stagione, trattenendo Federico Chiesa, fortemente voluto soprattutto dalla Juventus. La prossima sessione di mercato però, potrebbe riaccendere il duello di mercato tra Inter e la stessa società bianconera, pronta a farsi avanti ancora per il talento viola, valutato circa 60 milioni e con un contratto in scadenza nel 2022. Per questo motivo, secondo quanto riportato dalla rosea, il presidente viola sarebbe intenzionato a proporgli nuovamente un rinnovo di contratto fino al 2025 con un contratto di 4,5 milioni a stagione.