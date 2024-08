Chiesa fuori dal progetto Juventus. Allenamenti in solitaria – CdS

Che Federico Chiesa sia diventato un caso per la Juventus non è più una novità. Il calciatore è fuori dal progetto ma non attira offerte sul mercato. Spiega nei dettagli la situazione il Corriere dello Sport.

FUORI – Federico Chiesa è un esubero ed un caso per la Juventus. Nonostante le sue parole d’amore post-finale di Coppa Italia con l’Atalanta il calciatore non si è mai adeguato alle esigenze economiche del club e ha continuato a chiedere per il rinnovo di contratto più di sei milioni netti a stagione. Il giocatore non ha raggiunto l’accordo e adesso scade nel 2025. Rischia di perdere un anno di calcio da fuori rosa nel caso in cui non venga ceduto prima. Solo la Roma ha fatto passi concreti per l’esterno, ma prima. In questo momento il mercato non si muove. L’ex Viola si allena da solo e non viene accolto nemmeno dal gruppo a disposizione di Thiago Motta. All’inizio si allenava con i compagni, a ridosso dell’esordio in campionato l’allenatore ha deciso di allontanare gli esuberi. Chiesa non è l’unica vittima, perché sulla lista nera ci sono Weston McKennie, Daniele Rugani, Mattia De Sciglio, Tiago Djalò. Non sono ancora finiti, si aggiungono anche Arthur e Filip Kostic.

fonte: Corriere dello Sport – gio.mar.