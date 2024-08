Chiesa-Frattesi, smentita netta sull’ipotetico scambio fra Inter e Juventus! 

Resta forte il nome di Federico Chiesa per l’Inter ma si inserisce nella suggestione di mercato anche Davide Frattesi. Lo scambio con la Juventus però non appare possibile.

FOLLE IDEA – Dopo qualche giorno dal lancio della suggestione che ha visto Federico Chiesa e Davide Frattesi protagonisti, questa mattina è tornata in voga la folle idea di uno scambio fra Juventus e Inter per il trasferimento dei due giocatori. A dare man forte all’ipotesi, attualmente senza alcun fondamento, è stata la prima pagina di TuttoSport, che ha affrontato il caldo argomento di mercato, con tanto di possibili scenari e cifre. I tifosi nerazzurri non sembrano particolarmente entusiasti guardando a questa possibilità. Il problema non sarebbe tanto l’arrivo all’Inter di Chiesa, visto di buon occhio come innesto per l’attacco, quanto la cessione – soprattutto ad un’avversaria della Juventus – di un calciatore di prospetto come Frattesi.

Chiesa per Frattesi, cosa c’è di vero fra Inter e Juventus?

SMENTITA – A questo punto non ci può non chiedere cosa ci sia di vero e cosa di fittizio in tutta questa vicenda. La nostra redazione ha fatto il punto della situazione sulla suggestione Chiesa-Frattesi, evidenziando quanto questa folle idea di mercato rischi di fare acqua da tutte le parti. Anche Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha detto la sua sulla faccenda attraverso un breve virgolettato scritto su X. Quella del giornalista è una vera e proprio smentita dell’ipotetico affare: «Chiesa-Frattesi non è uno scambio possibile, ma fantacalcio dato in pasto chissà perché».