Chiesa, è stallo: Inter, Juventus e Fiorentina, chi fa la prima mossa? – SM

Le voci sul futuro di Federico Chiesa si sono arrestate da qualche tempo. La Fiorentina non esclude la cessione e aspetta a offrire un rinnovo di contratto, ma Juventus e Inter per ora non affondano: ecco le ultime da “Sportmediaset”

DUBBI – Fase di stallo per il futuro di Federico Chiesa. In questo momento nessuno sembra voler fare il primo passo: Commisso non offre contratto improtante per non rischiare un rifiuto e ha aperto alla cessione, utile per riprogrammare; la Juventus ha frenato in attesa di cedere Douglas Costa e di fare cassa; l’Inter non affonda per mettere energie su Sandro Tonali (vedi qui), il grande obiettivo di mercato. Come finirà?

Fonte: Sportmediaset.